Πιερία

Όλυμπος - ορειβάτης: Super puma συμμετέχει στην επιχείρηση ανάσυρσης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε η επιχείρηση για την ανάσυρση του ορειβάτη στον Όλυμπο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η επιχείρηση για την ανάσυρση του ορειβάτη που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε χαράδρα στον Όλυμπο, ενώ βρισκόταν με έναν φίλο του στη βάση του Λουκιού του Μύτικα στα 2.700 μέτρα.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης του ορειβάτη επιχειρούν μέλη από τη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Λιτόχωρο, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερο Super Puma.

Υπενθυμίζεται ότι ο ορειβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον φίλο του, ο οποίος ωστόσο δεν είχε τη δυνατότητα να τον πλησιάσει, καθώς το σημείο είναι πολύ απόκρημνο.

Ο ορειβάτης που ειδοποίησε τις αρχές για τη διάσωση του φίλου του, μεταφέρθηκε στο καταφύγιο «Αποστολίδη», όπου πέρασε τη νύχτα.

Χθες οι προσπάθειες για την ανάσυρση του ορειβάτη σταμάτησαν λόγω του σκοταδιού και της περιορισμένης ορατότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: O “κυκλώνας - φονιάς” παρέλυσε την χώρα (εικόνες)

Ιεράπετρα: Μυστήριο με με οδηγό που βρέθηκε πεσμένος δίπλα στην… όρθια μηχανή του

Ινδικός Ωκεανός: Το φονικό τσουνάμι με τους 230000 νεκρούς