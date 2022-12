Θεσσαλονίκη

Θάνατος 16χρονου - Λύτρας: Αν δεν ήταν Ρομά, ο αστυνομικός θα είχε προφυλακιστεί

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Κώστα Φραγκούλη επέμεινε στις αιτιάσεις του για προσπάθεια συγκάλυψης.

Στη υπόθεση του πυροβολισμού του θανάσιμου πυροβολισμού του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο δικηγόρος, Απόστολος Λύτρας ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση της οικογένειας του αδικοχαμένου ανήλικου.

Ο κ. Λύτρας μίλησε στο OPEN για όσα έχει αναφέρει περί συγκάλυψης από τις Αρχές, λέγοντας ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να μιλάει για άμυνα. «Κυνηγούσε ένα 16χρονο παιδί μαζί μα άλλους συναδέλφους του», είπε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «είχε να κάνει πολλές διαδικασίες με βάση την εκπαίδευση που έχει κάνει σαν αστυνομικός μέχρι να σηκώσει το όπλο και να πυροβολήσει».

Ο ποινικολόγος συμπλήρωσε ότι «αν δεν ήταν Ρομά και ήταν ένα παιδί που ήταν στο κολέγιο, θα είχε προφυλακιστεί ο αστυνομικός».

Μάλιστα ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου λέγοντας ότι «οι ίδιες δικαιολογίες είχαν ακουστεί. Και εκεί είχε ακουστεί από τον αστυνομικό ότι φοβήθηκε επειδή είδε πολλά άτομα μαζί».

