Ηράκλειο: “Άναψαν” τα αίματα και βγήκαν μαχαίρια

Δυο αιματηρά επεισόδια με τραυματισμούς σημειώθηκαν στο Ηράκλειο. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σε δυο αιματηρά επεισόδια με τραυματισμούς μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο, μετά από μεταξύ τους συμπλοκή, για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή, στη λεωφόρο Καλοκαιρινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι δύο Παλαιστίνιοι 30 και 23 ετών, με τον 30χρονο, να καταλήγει στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις αρχές από τον 30χρονο, ο 23χρονος τον χτύπησε στο πρόσωπο με μαχαίρι. Από την πλευρά του ο 23χρονος είπε στις αρχές πως ο 30χρονος ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καυγά, όταν τον χτύπησε και τον απείλησε επίσης με μαχαίρι.

Και οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν ωστόσο τα μαχαίρια που επικαλέστηκαν στις καταθέσεις τους δεν βρέθηκαν.

Θερμό επεισόδιο παραμονές Χριστουγέννων και στην Αμμουδάρα

Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε και στην Αμμουδάρα με πρωταγωνιστές έναν Πακιστανό, έναν Παλαιστίνιο και ένα ακόμα άτομο, παραμονές Χριστουγέννων.

Στις 23 του μήνα συγκεκριμένα ένας 22χρονος Παλαιστίνιος μαζί με ένα ακόμα άτομο καυγάδισαν με έναν 37χρονο Πακιστανό καταφέρνοντας του χτυπήματα στο σώμα και το κεφάλι. Ωστόσο 22χρονος σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις αρχές, έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε στο χέρι τον 37χρονο τραυματίζοντας τον.

Ο 22χρονο αναζητήθηκε και συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ και το μαχαίρι της συμπλοκής κατασχέθηκε. Για την υπόθεση, ο τρίτος εμπλεκόμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή στις αρχές αναζητείται.

