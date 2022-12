Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: ΙΧ έπεσε στις μπάρες στον Περιφερειακό

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός του οχήματος. Στο σημείο και πυροσβέστες καθώς ο κινητήρας πήρε φωτιά.

Τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ένας άνδρας έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα δυτικά.

Κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, μεταξύ της εξόδου προς Ασβεστοχώρι και Νεάπολη, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του πέφτοντας πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ενώ ο κινητήρας πήρε φωτιά.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒόπου παρέλαβε τον άνδρα τραυματισμένο με κατάγματα.

