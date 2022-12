Λάρισα

Φάρσαλα: Βρήκε νεκρό τον πατέρα του στο σπίτι τους

Πένθος για τον άνδρα που ήταν πατέρας δύο παιδιών και βρέθηκε νεκρός από τον γιο του, μέσα στο σπίτι του.

Θρήνος για τον 50χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του και βρέθηκε νεκρός από τον γιο του.

Ο άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, ζούσε στα Φάρσαλα και ο γιος του τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του, καλώντας αμέσως το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σπίτι και το πλήρωμα μαζί με το γιατρό, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Ο 50χρονος είχε δυστυχώς καταλήξει.

Στο σημείο βρέθηκε και περιπολικό της αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσει τα πιθανά αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

