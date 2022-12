Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έστησε “καραούλι” σε ATM και προσπάθησε να ληστέψει ηλικιωμένη

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε ως… στόχο για να ληστέψει ένας νεαρός άνδρας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Δευτέρας (26/12).

Περίπου στις 6 το απόγευμα, η ηλικιωμένη γυναίκα χρησιμοποίησε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ATM) υποκαταστήματος τράπεζας, επί της οδού 25ης Μαρτίου.

Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων, ο δράστης την προσέγγισε απειλητικά και προσπάθησε ανεπιτυχώς να της κλέψει τα χρήματα. Στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τη δήλωση της παθούσας, ο δράστης ήταν ένας νεαρός Ρομά και πιθανόν ανήλικος.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. “χτενίζουν” την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τον νεαρό δράστη.

