Τροχαίο: Οδηγός αποκοιμήθηκε κι έπεσε σε πινακίδα ξενοδοχείου (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν αποκοιμήθηκε οδηγός και έπεσε πάνω σε πινακίδα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του ξενοδοχείου «Φίλιππος» 1,5 χιλιόμετρο πριν τη Χαλκηδόνα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο λόγο, και προσέκρουσε στην τσιμεντένια πινακίδα του ξενοδοχείου. Στο αυτοκίνητο εκτός του οδηγού επέβαιναν και δύο ηλικιωμένες γυναίκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις επέστρεφαν από γλέντι και πιθανότητα ο οδηγός αποκοιμήθηκε.

Τους τρεις τραυματίες παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία Χαλκηδόνας.

Πηγή:emvolos.gr

