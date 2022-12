Χαλκιδική

Ψαροντουφεκάς ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγωδία στη θάλασσα, με ψαροντουφεκά να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 76χρονος ψαροντουφεκάς νωρίς το πρωί της Τρίτης, από τη θαλάσσια περιοχή λιμένα Στρατωνίου Χαλκιδικής.

Στον άτυχο άνδρα, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολύγυρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 03:00, από τους δύο φίλους του 76χρονου που είχαν πάει μαζί του για ψάρεμα.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιερισσού.

