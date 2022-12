Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και “πέταξε” πεζή στον αέρα (εικόνες)

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της πόλης των Πατρών.

Από θαύμα σώθηκαν τρία άτομα που επιχείρησαν να περάσουν τον δρόμο στην συμβολή των οδών Κορίνθου και Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.

Την ώρα που ηλικιωμένη μαζί με έναν νεαρό και μια ακόμη γυναίκα περνούσαν το δρόμο αυτοκίνητο τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει και τους τρεις , μάλιστα την ηλικιωμένη την πέταξε στον αέρα και "καρφώθηκε" στο παρμπρίζ του ΙΧ.

Για καλή τους τύχη τραυματίστηκαν ελαφρά με την ηλικιωμένη να έχει σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο οδηγός, ένας ηλικιωμένος άνδρας δεν χτύπησε, ωστόσο υπέστη σοκ.

Το ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο μετάφερε δύο από τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

