Ελασσόνα: Μαρτυρικός θάνατος κτηνοτρόφου μέσα στο μαντρί του

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας κτηνοτρόφος από την Ελασσόνα. Δεν σώθηκε, παρά του ότι έγινε αντιληπτός.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κοκκινόγης και της Επαρχίας Ελασσόνας η είδηση του θανάτου το βράδυ της Δευτέρας του 41χρονου Θωμά Μπαλανίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, ο 41χρονος ήπιε καυστικό υγρό, ενώ βρίσκονταν σε ποιμνιοστάσιο τη Δευτέρα το πρωί.

Έγινε αντιληπτός λίγο πριν τις 10 το πρωί και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας.

Από εκεί διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όμως η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και κατέληξε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Κοκκινόγης.

Σε ανάρτηση του ο ΜΕΣ Κοκκινόγης αναφέρει τα εξής:

«Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται…» .

Στο πένθος έχει βυθιστεί από χθες το βράδυ η Κοκκινόγη στο άκουσμα της είδησης του χαμού του 41χρονου συγχωριανού μας ΘΩΜΑ Δ. ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ

Ο Μ.Ε.Σ Κοκκινόγης εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους γονείς του Δημήτριο & Ευρύκλεια Μπαλανίκα στα αδέρφια του Αθανάσιο Μπαλανίκα & Αντιγόνη Δριστελλα, Λάμπρο Μπαλανίκα & Στέλλα Κουλουκτσή στα ανίψια του και στους συγγενείς του».

Πηγή: larissanet.gr