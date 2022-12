Αιτωλοακαρνανία

Αγροτικό πάτησε σε πάγο και βρέθηκε στο ποτάμι (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, με αγροτικό να καταλήγει στο ποτάμι.

Σοβαρά τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε από αγροτικό όχημα, που έπεσε σε ποτάμι, η συνοδηγός.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Καλλιθέας – Λαμπιρίου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τύπου 4?4, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και κατέληξε στο ποτάμι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματίας, η γυναίκα συνοδηγός, ωστόσο, τραυματίστηκε βαρύτερα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

