Τροχαίο: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκίνητου που παρέσυρε τον πεζό.

Νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 36χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε, γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι, από Ι.Χ. αυτοκίνητο, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, λίγο πριν από την έξοδο Μαιάνδρου, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

