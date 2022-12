Θεσσαλονίκη

Δήμος Θεσσαλονίκης: Απατεώνες προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο δήμος Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελίες.



Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξαν καταγγελίες πως επιτήδειοι, προφασιζόμενοι ότι τηλεφωνούν εκ μέρους του δήμου, προσπάθησαν να υποκλέψουν από προμηθευτές δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές τους με τον δήμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με προμηθευτές ή εταιρείες που έχουν αναλάβει την εκτέλεση δημοτικών έργων, επιχειρώντας να αποσπάσουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών ή άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με το πρόσχημα ότι έχουν αλλάξει οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον δήμο.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης - μέσω σχετικής ανακοίνωσης - καθιστά σαφές ότι ποτέ και για κανέναν λόγο δεν ζητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, από μέρους του δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν δρομολογηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των καταγγελιών.

