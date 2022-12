Εύβοια

Εύβοια: έβγαλε μαχαίρι και απείλησε άνδρα μέσα σε σούπερ μάρκετ

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο κατάστημα με τον έναν να βγάζει μαχαίρι και να απειλεί τον άλλο.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας, συνέβη στην Εύβοια, λίγες ώρες αφού ένας άνδρας σε αμόκ, απειλούσε περαστικούς με μαχαίρι στην Ιστιαία.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 27, Δεκεμβρίου σε σουπερμάρκετ της περιοχής του Αλιβερίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, δύο άνδρες για άγνωστη αιτία πιάστηκαν στα χέρια εντός του καταστήματος με αποτέλεσμα ο ένας οποίος ήταν αλβανικής καταγωγής να βγάλει μαχαίρι και να απειλήσει τον άλλον.

Άμεσα σημαίνει συναγερμός ειδοποιήθηκε η αστυνομία όπου και έφτασε στο χώρο το σουπερμάρκετ όπου και συνέλαβε τον άνδρα που απείλησε με μαχαίρι.

Μετά την επέμβαση της αστυνομίας δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στους πελάτες του σούπεμάρκετ.

Πηγή: evima.gr

