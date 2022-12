Μαγνησία

Βόλος: Φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας - Εγκλωβίστηκαν άνθρωποι (εικόνες)

Εφιαλτικές στιγμές για τους ενοίκους πολυκατοικίας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα.



Παραλίγο τραγικές συνέπειες να είχε η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Καραμπατζάκη, στη Νέα Ιωνία Βόλου, από άγνωστη αιτία, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ.



Στον χώρο είχαν εγκλωβιστεί δέκα άνθρωποι – ένοικοι της πολυκατοικίας – μεταξύ των οποίων ένα παιδί και ένα σκυλάκι, που λόγω του καπνού δεν μπορούσαν να βγουν.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής πήγαν στο σημείο στον χώρο, οι πυροσβέστες απομάκρυναν χωρίς απρόοπτα τους ανθρώπους αι το κατοικίδιο και τη συνέχεια επικεντρώθηκαν στο σβήσιμο της φωτιάς.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τέσσερα υδροφόρα και ένα κλιμακοφόρο όχημα, που συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι δύσκολη, γιατί στον χώρο υπάρχουν έπιπλα και οικοσκευές, ενώ υπήρχε και λέβητας, ευτυχώς, χωρίς καύσιμο, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν στα «τυφλά» λόγω του ότι υπάρχει σκοτάδι και καπνός.

