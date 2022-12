Φθιώτιδα

Τροχαίο: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακή οδό. Στο νοσοκομείο μια γυναίκα.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Πελασγίας – Γλύφας στην Φθιώτιδα.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο, οδηγός του οποίου ήταν ένας 51χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός της οδηγού του πρώτου οχήματος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την τραυματία την οποία και διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα πήρε εξιτήριο, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Στυλίδας.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Ο εκτελεστής μαζί με τον συνεργό του λίγο πριν το διπλό φονικό (βίντεο ντοκουμέντο)

Βόλος: Φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας - Εγκλωβίστηκαν άνθρωποι (εικόνες)

ΥΠΠΟ για ηθοποιούς: Τα διπλώματα δραματικών σχολών δεν εξισώνονται με τα απολυτήρια Λυκείου