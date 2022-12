Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο με εγκλωβισμό: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα (εικόνες)

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες στο όχημα που κατέληξε πάνω στην κολόνα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, τις βραδινές ώρες της Τρίτης, με δύο άτομα να απεγκλωβίζονται από ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Πατριάρχου Καλλινίκου Β δεξιά της Περιμετρικής Αγρινίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκροφωτισμού.

Δυο άτομα κατάφεραν να βγουν από το όχημα μόνα τους, ενώ δύναμη της Πυροσβεστικής απεγκλώβισε άλλα δυο άτομα, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Μετά από τις προσπάθειες των πυροσβεστών ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου.

