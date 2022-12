Φθιώτιδα

Λαμία: Χριστούγεννα μπήκαν οι διαρρήκτες σε σπίτι

Θύμα διάρρηξης έπεσε μία οικογένεια από τη Λαμία, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Στόχος διάρρηξης για τρίτη φορά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έπεσε οικογένεια από τη Νέα Μαγνησία, Λαμίας.

Όπως κατήγγειλε η κάτοικων των Εργατικών Κατοικιών Νέας Μαγνησίας, διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι της τα Χριστούγεννα, ενώ σύμφωνα με γείτονές της, τρία τουλάχιστον σπίτια άνοιξαν οι άγνωστοι διαρρήκτες κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν επιπλέον αστυνόμευση, καθώς πέφτουν πολύ συχνά θύματα της παράνομης δράσης συγκεκριμένων ατόμων.

Όπως μάλιστα καταγγέλλουν, πρόκειται για άτομα γνωστά στις Αρχές, τα οποία συλλαμβάνονται κι αφήνονται πάλι ελεύθερα.

