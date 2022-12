Καρδίτσα

Καρδίτσα - τροχαίο: Νεκρή μετά από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Δεν τα κατάφερε, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή.

Κατέληξε η 58χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο το απόγευμα της Τρίτης 27ης Δεκεμβρίου, στην Καρδίτσα.

Έχασε την μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 58χρονη γυναίκα που, νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, με σύγκρουση οχημάτων, κοντά στο νοσοκομείο.

Η άτυχη γυναίκα, μετά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγο αργότερα.

Στο ίδιο τροχαίο είχαν τραυματιστεί ελαφρά ακόμα δύο άτομα.

Πηγή: karditsalive.net

