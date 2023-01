Φθιώτιδα

Τον βρήκαν νεκρό η μάνα κι η αδελφή του

Θρήνος για οικογένεια στη Λαμία που έχασε τον άνθρωπό της, μέσα στις γιορτές.

Μαύρα Χριστούγεννα για οικογένεια στη Λαμία, που έχασε ξαφνικά τον άνθρωπό της την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για 43χρονο που έμενε στην νότια Λαμία, στην περιοχή της οδού Κύπρου, τον οποίο βρήκαν νεκρό οι συγγενείς του.

Η μητέρα του ανησύχησε όταν δεν τον είδε το πρωί και ενημέρωσε και την κόρη της να δουν τι είχε συμβεί. Δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ αλλά ήταν αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την υγεία του.

Αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας ερεύνησαν το χώρο και απέκλεισαν το ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αιτία που έκοψαν απότομα το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου.

Πηγή: lamiareport.gr

