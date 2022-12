Αργολίδα

Άργος: Σύλληψη για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία

Σε βάρος του άνδρας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.



Ένας 58χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Άργος, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε,σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ουγγρικές Αρχές, σύμφωνα με το οποίο κατηγορείται για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία.

Ο 58χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.

