Θεσσαλονίκη: Κλέφτης έστηνε καρτέρι σε ηλικιωμένες (εικόνες)

«Αδυναμία» στις ηλικιωμένες γυναίκες είχε ένας νεαρός, που το είχε «σύστημα» να τις κλέβει για δύο και πλέον χρόνια.

Καρτέρι σε ηλικιωμένες γυναίκες έστηνε 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις έσπρωχνε βιαίως και έκλεβε τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Ειδικότερα, ο 26χρονος ο οποίος συνελήφθη για 29 περιπτώσεις ληστειών δρόμου, από τον Ιούνιο του 2020, κινούμενος στις περιοχές της Χαριλάου και της Κάτω Τούμπας, εντόπιζε αρχικά ηλικιωμένες γυναίκες που είτε μετέβαιναν είτε επέστρεφαν πεζή από εκκλησίες και από λαϊκές αγορές και τις ακολουθούσε. Όταν αυτές βρίσκονταν σε μη πολυσύχναστους δρόμους, τις προσέγγιζε με ταχύτητα και τις απωθούσε βίαια από πίσω, με αποτέλεσμα την πτώση των θυμάτων στο έδαφος και την αφαίρεση απ' αυτές προσωπικών τους αντικειμένων.

Ο 26χρονος αφαίρεσε από τα θύματά του συνολικά το χρηματικό ποσό των 2100 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, χρυσαφικά και κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα καθώς και προσωπικά τους έγγραφα ενώ στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην περιοχή του Φαλήρου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος πειστηρίων καθώς και είδη ρουχισμού, τα οποία ο δράστης φορούσε κατά την τέλεση των ληστειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του.

