Τροχαία - Ηράκλειο: Στην εντατική δύο γυναίκες, ακρωτηριάστηκε 56χρονη

Δύσκολα τα φετινά Χριστούγεννα για τις δύο γυναίκες μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς τους σε τροχαία ατυχήματα.

Όλα άλλαξαν για δύο γυναίκες στο Ηράκλειο. Αμφότερες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στη Mονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου έπειτα τον σοβαρό τους τραυματισμό σε διαφορετικά τροχαία που σημειώθηκαν σε Χερσόνησο και Κόμβο Πεζών αντίστοιχα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε μία 56χρονη γυναίκα από την Ουκρανία η οποία ανήμερα των Χριστουγέννων τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Χερσόνησο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν επιτόπου παρέλαβαν σε σοβαρή κατάσταση την γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί γιατροί την έβαλαν αμέσως στο χειρουργείο και μόλις αυτό τελείωσε εισήχθη στη ΜΕΘ όπου παραμένει διασωληνωμένη έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ακρωτηριάστηκε το χέρι της.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά επίσης σε μία 56χρονη η οποία το απόγευμα της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος στο οποίο επέβαινε με συνέπεια αυτό να εκτραπεί και να ανατραπεί. Το τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο των Πεζών ενώ για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και της 3ης ΕΜΑΚ.

Από την πρώτη στιγμή η 56χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι. Δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν αφού οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το χέρι της με συνέπεια να υποστεί ακρωτηριασμό. Η 56χρονη νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον Διοικητή, Κώστα Τερζάκη.

Υπενθυμίζεται ότι νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 08.00 το πρωί της Τετάρτης (28/12), στο Ηράκλειο, στα φανάρια του ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο.

Δύο τραυματίες, διεκομίσθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, μετά τη σύγκρουση ενός ΙΧ αυτοκινήτου με μηχανάκι, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

