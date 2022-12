Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Νεάπολη

"'Άνοιξαν" τα τα γραφεία της Δημοτικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νεάπολης-Συκεών. Η ανακοίνωση της Οργάνωσης.

Διάρρηξη στα γραφεία της Δημοτικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νεάπολης-Συκεών επί της Νικολάου Παρασκευά 29 στις Συκιές διαπιστώθηκε χθες από μέλη της Οργάνωσης. Κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η διάρρηξη έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης.

Ο γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης Πέτρος Συριόπουλος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Συκεών, τονίζει ότι αφού δεν υπήρχαν χρήματα ή αντικείμενα αξίας για να αφαιρεθούν, σημασία για τα μέλη της Δημοτικής Οργάνωσης Συκεών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει να αποκλειστεί η πιθανότητα καταστροφής αρχειακού υλικού.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης υπογραμμίζει την έλλειψη αστυνόμευσης στον δήμο, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή τη στιγμή το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας Νεάπολης Συκεών λειτουργεί με μειωμένη κατά 50% δύναμη (με περίπου 30 από τους 60 αστυνομικούς που θα έπρεπε να υπηρετούν) και επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσής του.

