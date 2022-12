Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Νεκρή από έκρηξη σε σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκε μια ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της. Τι προκάλεσε την έκρηξη που της στοίχισε την ζωή.

(εικόνα αρχείου)

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε την ζωή της μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι της στο χωριό Φράτι στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα 88 ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού η άτυχη γυναίκα είχε ένα κουζινάκι, το οποίο λειτουργούσε με φιάλη υγραερίου.

Πιθανόν σε αυτό να οφείλεται η έκρηξη, με την 88χρονη να καταπλακώνεται από την οροφή.

