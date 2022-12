Μαγνησία

Βόλος: Νεογέννητο χωρίζεται από τη μητέρα του

Η τραγική ιστορία των γονιών του νεογέννητου που το αναγκάζουν να ξεκινήσει τη ζωή του ως ορφανό.

Ψυχολογικά προβλήματα, χάπια, εξαρτήσεις, ζωή χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον ,χωρίς οικογένεια, και έναν σύντροφο που την ξυλοκοπούσε. Την παραμονή των Χριστουγέννων η 29χρονη γυναίκα που δεν έβλεπε κανένα μέλλον στην ζωή της έφερε στον κόσμο, στο Νοσοκομείο του Βόλου, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το μωρό με εισαγγελική εντολή φιλοξενείται στη μονάδα πρόωρων νεογνών , ενώ η μητέρα θα λάβει την αναγκαία υποστήριξη καθώς θεωρείται ψυχιατρικό περιστατικό. Το βρέφος θα πρέπει -εφόσον διαπιστωθεί πως δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η υγεία του- να φιλοξενηθεί σε δομή λόγω απουσίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος της μητέρας.

Η 29χρονη δεν έχει μια εύκολη ζωή. Αντίθετα, έχει έναν κακοποιητικό 38χρονο σύντροφο. Βρήκε όμως την δύναμη και αποφάσισε μέσα σε όλες τις δυσκολίες, την φτώχεια, την ανέχεια και τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα να κρατήσει το παιδί, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες επισκέφθηκε μόνο μια φορά το Νοσοκομείο για να την παρακολουθήσει γιατρός. Τις περισσότερες φορές κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της πέρασε ην πόρτα των Επειγόντων Περιστατικών μετά από ξυλοδαρμό.

Τελευταίο επεισόδιο βίας, καταγράφηκε 15 ημέρες πριν γεννήσει. Από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου οδηγήθηκε στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών αλλά έφυγε για να επιστρέψει σπίτι του συντρόφου της καθώς η ίδια δεν έχει κατοικία.

Ο πατέρας του παιδιού δεν έχει εμφανιστεί στο Νοσοκομείο, δεν έχει αναρωτηθεί πως είναι η υγεία του βρέφους και της μητέρας, ενώ για το παιδί θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιπέτεια. Η μητέρα λόγω των προβλημάτων της δεν μπορεί να του παρέχει στέγη και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Το μωρό μπορεί να παραμείνει μήνες στο Νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί δομή, ενώ η υγεία θα βρίσκεται σε διαρκή έλεγχο καθώς η μητέρα κατανάλωνε βαριά ψυχιατρικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης . Μαίες θα αναλάβουν τον ρόλο της μητέρας για ένα μωρό που θα μεγαλώνει κάτω από το τεχνητό φως του θαλάμου νεογνών.

Οι διαδικασίες, από την ώρα που οι γονείς δεν μπορούν να αναλάβουν το παιδί καθυστερούν πάρα πολύ, γιατί πρέπει ο εισαγγελέας να διερευνήσει την υπόθεση, να αποφασιστεί τι θα γίνει από δω και στο εξής και όλο αυτό το σκηνικό κρατάει ένα εξάμηνο, ίσως και παραπάνω. Ακόμα και εάν υπάρξει ενδιαφέρον για υιοθεσία κανείς δεν μπορεί να πάρει το μωρό.

Πρέπει αρχικά να δώσει τη συγκατάθεσή της η μητέρα και όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται στο ίδρυμα, όπου θα μεταφερθεί.

