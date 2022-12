Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν εβραϊκό μνημείο στο ΑΠΘ (εικόνες)

Το Μνημείο είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβαϊκό Νεκροταφείο. Τι ζητά η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

Το Μνημείο που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο, εντός του campus του ΑΠΘ, βανδάλισαν άγνωστοι.

«Αναμένουμε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όχι μόνο την καταδίκη του γεγονότος και την αποκατάσταση του μνημείου αλλά και την πλήρη συνεργασία τους με τους αρμόδιους για τη σύλληψη των δραστών», σημειώνεται σε ανακοίνωσή της η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός καταδίκασε η Νίκη Κεραμέως.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τον βανδαλισμό του μνημείου του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης.Έκνομες πράξεις που εκφράζουν αντισημιτισμό &μισαλλοδοξία, δεν έχουν θέση στη χώρα μας,ένα κράτος σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ευνομούμενο,που σέβεται&προστατεύει τη θρησκευτική ελευθερία pic.twitter.com/7w1KY1BsgR — Niki Kerameus (@nkerameus) December 29, 2022



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό από αγνώστους του Μνημείου που ανεγέρθηκε το 2014 εντός της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ και αφιερώθηκε στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο.

Η πράξη αυτή αποτελεί προσβολή προς το Μνημείο που τιμά τη μνήμη των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα και συνδέει τη σύγχρονη εικόνα του χώρου με την ιστορία της υπενθυμίζοντας προς κάθε κατεύθυνση την ύπαρξη, για αιώνες, του παλαιού Εβραϊκού Νεκροταφείου το οποίο καταστράφηκε από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους το 1942.

Η αήθης ενέργεια της αποτύπωσης αγκυλωτών σταυρών και άλλων συμβόλων που συνδέονται με την ναζιστική ιδεολογία στα μάρμαρα του μνημείου, αποτελεί επίσης μέγιστη ασέβεια και ύβρη προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χώρο Παιδείας, διαμόρφωσης χαρακτήρων και συνειδήσεων.

Σε μια περίοδο που η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, το έργο των ατόμων αυτών επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη διαρκή ανάγκη για την καταπολέμηση του ρατσισμού του αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού καθώς και το πόσο σημαντική παραμένει η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και των πτυχών της μακραίωνης παρουσίας των Εβραίων κατοίκων της.

Αναμένουμε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όχι μόνο την καταδίκη του γεγονότος και την αποκατάσταση του μνημείου αλλά και την πλήρη συνεργασία τους με τους αρμόδιους για τη σύλληψη των δραστών».

