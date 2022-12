Τρίκαλα

Καλαμπάκα: “Μαϊμού” τεχνικοί... ξάφρισαν ηλικιωμένη

Το κόλπο που έκαναν οι δράστες για να αποσπάσουν τα χρήματα της ηλικιωμένης γυναίκας

Το γνωστό πια τέχνασμα, ότι τάχα το σπίτι της κινδύνευε να τυλιχτεί στις φλόγες από βραχυκύκλωμα, παρουσίασαν δυο άγνωστοι που συστήθηκαν ως τεχνικοί της ΔΕΗ σε μια ηλικιωμένη στην κοινότητα Γάβρος της Καλαμπάκας και την έπεισαν ότι υπήρχε διαρροή στον πίνακα ηλεκτροδότησης.

Η ανυποψίαστη ηλικιωμένη γυναίκα τους πίστεψε και τους υποδέχτηκε στο σπίτι της, το πρωί της Τετάρτης, με τους δράστες να μετακινούν το ψυγείο απομονώνοντάς την στην κουζίνα. Και ενώ ο ένας υποτίθεται ότι έκανε εργασίες μιλώντας της ταυτόχρονα, ο άλλος ερευνούσε με την ησυχία του τα δωμάτια ώσπου ανακάλυψε τις οικονομίες της.

Ο απατεώνας άρπαξε τα 2.700 ευρώ που φύλαγε η ηλικιωμένη και έκανε νόημα στον συνεργό τους να φύγουν. Αφού εξαφανίστηκαν, η ηλικιωμένη διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν κάνει φτερά και ειδοποίησε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των απατεώνων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

