Θεσσαλονίκη

Οικιακή βοηθός έκλεψε τις κάρτες της εργοδότριάς της και έκανε αναλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος της 68χρονης σχηματίστηκε δικογραφία. Τι έκανε για να μην κινήσει υποψίες.



Οικιακή βοηθός στη Θεσσαλονίκη έκλεψε τις τραπεζικές κάρτες της εργοδότριάς της, έκανε αναλήψεις και στη συνέχεια τις επέστρεψε, σαν να μην συνέβη τίποτα, στην τσάντα της.

Ειδικότερα, 68χρονη οικιακή βοηθός, η οποία εργαζόταν στο σπίτι 69χρονης, σε δύο περιπτώσεις, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αφαίρεσε από την τσάντα της εργοδότριάς της τραπεζικές κάρτες και προέβη σε δύο αναλήψεις, 300 και 400 ευρώ αντίστοιχα, και στη συνέχεια τις επέστρεψε στην τσάντα της παθούσας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 68χρονης θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Κόρη κατήγγειλε τον πατέρα της ότι την βίαζε και την εξέδιδε όταν ήταν ανήλικη

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις