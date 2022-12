Μαγνησία

Απάτη - Βόλος: Του χάκαραν το κινητό και έκλεψαν χιλιάδες ευρώ

Πώς το Face ID του κνητού τον βοήθησε να καταλάβει την απάτη.

Θύμα κλοπής έπεσε ένας επιχειρηματίας από τον Βόλο που έκανε χρήση της εφαρμογής Face ID, για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω του κινητού του και έχασε 4.000 ευρώ από τον λογαριασμό του σε χρόνο μηδέν.

To Face ID είναι ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιεί βιομετρικά χαρακτηριστικά για να δώσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες φορητές συσκευές. Πιο απλά, βάζοντας τον αισθητήρα του Face ID μπροστά από το πρόσωπό σου, εκείνος το αναγνωρίζει και ξεκλειδώνει τη συσκευή.

Ο επιχειρηματίας έλαβε μήνυμα sms στο κινητό του τηλέφωνο, από «πελάτη» με τον οποίο δεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, ο οποίος υποτίθεται ήθελε να κάνει παραγγελία προϊόντων. Του ζητήθηκε αριθμός λογαριασμού συγκεκριμένης τράπεζας προκειμένου να αποπληρωθεί το ποσό της παραγγελίας.

Ο επιχειρηματίας έδωσε τον τραπεζικό λογαριασμό του και αμέσως η τράπεζα του έστειλε μήνυμα για αίτημα ανάληψης 4.000 ευρώ. Πανικοβλημένος μπήκε στο mobile banking μέσω της εφαρμογής Face ID και χωρίς να ζητηθεί ο κωδικός του άνοιξε το προσωπικό περιβάλλον συναλλαγών του στην τράπεζα. Εκείνη την ώρα είδε να εξαφανίζονται 4000 ευρώ προς άγνωστο τραπεζικό λογαριασμό.

Ο επιχειρηματίας κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων και Εισαγγελία παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα.

Πηγή: thestival.gr

