Δωδεκανήσα

Κως: Εξαπάτησαν γυναίκα παριστάνοντας τους… εφοριακούς

Πώς οι δυο απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα από την γυναίκα.



Εξιχνιάστηκε την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 από το Τμήμα Ασφαλείας Κω υπόθεση τηλεφωνικής απάτης και ταυτοποιήθηκαν άμεσα οι δράστες.

Πρόκειται για δύο 28χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.



Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα στην Κω και προσποιούμενοι υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. την έπεισαν ότι δικαιούται επιστροφή οφειλής για την οποία έπρεπε να προκαταβάλει παρακρατηθέν φόρο σε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πιο συγκεκριμένα, το θύμα είναι μια 61χρονη κάτοικος Πλατανίου Κω που υπέστη ζημία ύψους 6.650 ευρώ.



Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της μέσω κινητού τηλεφώνου της συστήθηκε ως «Μανώλης Σαριδάκης» εφοριακός υπάλληλος και με το πρόσχημα ότι πρέπει να της επιστρέψει φόρους μέσω της οικείας ΔΟΥ, κατάφερε να της αποσπάσει το παραπάνω χρηματικό ποσό, που κατατέθηκε από το θύμα σε δύο λογαριασμούς των 28χρονων στην Εθνική τράπεζα και στην τράπεζα Πειραιώς.



Οι δύο ημεδαποί μετέβησαν στο ΤΑ Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπου και συνελήφθησαν την 28η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:45.