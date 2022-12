Λάρισα

Προσπάθησε να κάψει ζωντανούς μάνα και παιδί, πριν την απόπειρα να αυτοπυρποληθεί! (εικόνες)

Πώς κατάφεραν να σωθούν γυναίκα και παιδί.

Αναστάτωση επικράτησε χθες στις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Λάρισας, όταν ένας άνδρας 50 ετών με ένα μπιτόνι βενζίνη στο χέρι απειλούσε να αυτοπυρποληθεί.

Ο ίδιος υποστήριζε πως αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα και δεν μπορεί να δει το παιδί του. Άμεσα στο σημείο προσέγγισαν αστυνομικοί που μετά από αρκετά λεπτά διαλόγου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Πριν εκτυλιχθεί όλο αυτό το σκηνικό ο 50χρονος αλβανικής καταγωγής, είχε βρεθεί έξω από την οικία της πρώην συζύγου του στην συνοικία του Αγίου Αθανασίου περιμένοντάς την και τότε περιέλουσε με βενζίνη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ίδια και ο 15χρονος γιος τους.

Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, καθώς με ψυχραιμία παρενέβη ο γιος τους.

Λίγο αργότερα, ο 50χρονος μετέβη στην κεντρική πλατεία, όπου απειλούσε πως θα αυτοπυρποληθεί.

Συνελήφθη, κρατείται και σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του, ενώ τα κίνητρα του δράστη ερευνά η υποδιεύθυνση ασφάλειας Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

