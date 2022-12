Αχαΐα

Πάτρα: ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι

Σωτήρια η παρέμβαση της αδερφής της, που κάλεσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένα νεαρό κορίτσι έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στην οδό Στυμφαλίδος, στην Πάτρα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 16χρονη και τη μετέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδερφή της έφηβης ήταν αυτή που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όταν την είδε πεσμένη στην αυλή.

Το κορίτσι φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ, την ίδια ώρα, άνδρες της Αστυνομίας διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πτώσης της 15χρονης.

