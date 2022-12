Δράμα

Δράμα: Συνελήφθη για τον βιασμό του ανήλικου γιού της συντρόφου του

Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που μέσα στην εβδομάδα απασχόλησε τις Αρχές, μετά την καταγγελία για απόπειρα βιασμού ενός 15χρονου, φίλου του θύματος.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Για τον βιασμό του ανήλικου γιου της συντρόφου του, συνελήφθη ένας άντρας στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες κακοποιούσε σεξουαλικά το παιδί επί 1,5 χρόνο.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από μια εβδομάδα το βράδυ των Χριστουγέννων.

Αρχικά, μέσα στην εβδομάδα, είχε απασχολήσει την Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας μετά από καταγγελία σε βάρος του, για απόπειρα βιασμού του 15χρονου, φίλου του θύματος. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς κι ενώ κοιμόταν, ο σύντροφος της μητέρας του φίλου του προσπάθησε να τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ο φερόμενος ως δράστης τότε δεν συνελήφθη. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δράμας, όμως δεν παράτησαν την υπόθεση. Άρχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2022 κακοποιούσε τον 16χρονο γιο της σύντροφό του.

Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος για την κατηγορία του βιασμού σε βάρους ανήλικου και απόπειρα βιασμού σε βάρος ανήλικου.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει ζητήσει προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα.