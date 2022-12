Εύβοια

Εύβοια: Σμήνος από χιλιάδες ψαρόνια σε παραλία (εικόνες)

Το σκηνικό σε παραλία της Εύβοιας, βγαλμένο από ταινία του Χιτσκοκ, μάγεψε όσους το είδαν.

Ένα απίστευτο και παράλληλα τρομακτικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να δουν επισκέπτες και κάτοικοι της Νότιας Εύβοιας.

Το σκηνικό έμοιαζε να έχει βγεια από ταινία θρίλερ, όταν ένα σμήνος από εκατοντάδες ψαρόνια κάλυψαν την επιφάνεια της θάλασσας στην παραλία Λιανή Άμμος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Έκαναν μαζικά παιχνίδια πάνω από τη θάλασσα προκαλώντας τον θαυμασμό όσων βρέθηκαν στην παραλία.

Πηγή: evima.gr