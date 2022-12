Ηλεία

Ανδραβίδα: ληστές αυτοτραυματίστηκαν και μπήκαν σε ασθενοφόρο για να μη συλληφθούν

Οι δύο ληστές που είχαν κλέψει ιατρικό εργαστήριο, σκαρφίστηκαν ένα ριψοκίνδυνο αλλά δαιμόνιο κόλπο για να διαφύγουν της σύλληψης.

Δαιμόνιοι αποδείχθηκαν οι δύο ληστές του ιατρικού εργαστηρίου στην Ανδραβίδα, την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ilialive.gr σκαρφίστηκαν έναν απίστευτο τρόπο για να διαφύγουν τη σύλληψη και να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανδραβίδας.

Οι δράστες αυτοτραυματίστηκαν και κάλεσαν ασθενοφόρο για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Πύργου, αποφεύγοντας τους αστυνομικούς που τους αναζητούσαν.

Τα τραύματα ήταν πολύ ελαφρά και έτσι σε λίγη ώρα πήραν εξιτήριο. Φυσικά στο νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ κανείς δεν γνώριζε τότε, πως επρόκειτο για δύο ληστές.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι δύο ληστές, φυγαδεύτηκαν από ομόφυλους τους σε καταυλισμούς ΡΟΜΑ του Πύργου και αργότερα οι ίδιοι τους μετέφεραν σε άλλους καταυλισμούς στην περιοχή της Πάτρας, όπου και φαίνεται πως παραμένουν ακόμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και του δεύτερου ληστή

Ταυτοποιήθηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου και την Ομάδα Ελέγχων Παραβατικότητας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τα πλήρη στοιχεία και του δεύτερου κατηγορούμενου της ληστείας που είχε διαπραχθεί την 27-12-2022 σε ιατρικό εργαστήριο στην Ηλεία.

Πρόκειται για έναν ημεδαπό άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ληστεία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθείστον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.