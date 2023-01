Θεσσαλονίκη

Πρωτοχρονιά: Φωτιά σε μπαλκόνι από πυροτεχνήματα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγα λεπτά μετά τη έλευση του νέου έτους. Τέντα μπαλκονιού άρπαξε φωτιά από πυροτεχνήματα.

Επί τόπου έσπευσαν εννιά πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στο εσωτερικό του σπιτιού.

Από την φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

