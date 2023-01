Χανιά

Πρωτοχρονιά: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Πολλά ήταν τα περιστατικά μέθης που κλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να διαχειριστούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στα Χανιά.

Ωστόσο, ένα από αυτά είχε να κάνει με μία ανήλικη και συγκεκριμένα μία 16χρονη η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να χρειαστεί περίθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει την έφηβη και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων με τους γιατρούς να τις δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

