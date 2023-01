Αργολίδα

Πρωτοχρονιά - Άργος: νεκρός οδηγός αυτοκινήτου μετά από πρόσκρουση σε μαντρότοιχο (εικόνες)

Το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας προσέκρουσε σε μαντρότοιχο και του στοίχισε τη ζωή.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο Άργος.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, στο 3ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Άργους – Νέας Κίου, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε ένας 44χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο του Άργους όπου και κατέληξε στα βαριά τραύματά του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών.

