Μέτσοβο: τραυματισμοί από πυροτεχνήματα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς (βίντεο)

Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας τραυματίστηκαν από πυροτεχνήματα που "έσκασαν" στα κεφάλια τους, το βράδυ της πρωτοχρονιάς στο Μέτσοβο.

Ένα δυσάρεστο γεγονός, στιγμάτισε την ανέμελη βόλτα παρέας φίλων από τη Θεσσαλονίκη, στο Μέτσοβο για την αλλαγή του χρόνου.

Το βράδυ της παραμονής πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί στην κεντρική πλατεία της περιοχής για να υποδεχτεί το νέο έτος.

Όπως συνηθίζεται, ο ουρανός γέμισε με πυροτεχνήματα για την αλλαγή του χρόνου, όμως αποτέλεσμα των πυροτεχνημάτων ήταν 3 γυναίκες και ένας άνδρας με εγκαύματα στο πρόσωπο, από τη Θεσσαλονίκη να τραυματιστούν, όταν τα βεγγαλικά "έσκασαν" στο κεφάλι τους πριν πάρουν το απαραίτητο ύψος.

Κάηκαν τα ρούχα και των τριών, άρπαξαν φωτιά τα μαλλιά των δύο ενώ η άλλη γυναίκα τραυματίστηκε στο αυτί.

Τα όσα έζησαν τα πρώτα τρομακτικά λεπτά της υποδοχής του νέου έτους περιέγραψε στο ThessToday.gr η μια γυναίκα, η οποία μάλιστα δυσαρεστήθηκε από το γεγονός ότι τη στιγμή του περιστατικού δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση από τις δημοτικές αρχές και τον κόσμο που ήταν στο σημείο ενώ τα τραυματισμένα άτομα βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

«Πήγαμε στην κεντρική πλατεία του χωριού για την αλλαγή του χρόνου. Στεκόμασταν ακριβώς μπροστά από τον δήμαρχο του χωριού την στιγμή που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Όταν άλλαξε η χρόνια, ξεκίνησαν να πετούν πυροτεχνήματα και την ώρα που ανταλλάσσαμε ευχές με τους φίλους μου έσκασαν κάποια στο κεφάλι μας. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν σαν να πέφτουν βόμβες στο κεφάλι μας. Ακούγαμε να σκάνε μέσα στα αυτιά μας τα πυροτεχνήματα και προσπαθούσαμε να προφυλαχτούμε σε μια γωνιά. Στο σχετικό βίντεο που τραβήχτηκε εκείνη την ώρα φαίνεται να πετάει κάποιος μέσα στον κόσμο τα πυροτεχνήματα», ανέφερε η γυναίκα.

Αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη

Οι τρεις γυναίκες που τραυματίστηκαν, έσπευσαν σήμερα, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Αστυνομικό Τμήμα του Μετσόβου το οποίο έχει αναλάβει και την έρευνα, για να καταθέσουν τα όσα έζησαν ενώ ασκήθηκε αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη. «Ζητήσαμε και εμείς την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου αλλά και αστική αποκατάσταση για τις υλικές και σωματικές βλάβες που υποστήκαμε. Μέχρι και τώρα δεν έχει εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον από τις δημοτικές αρχές. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις», σημείωσε στο ThessToday.gr.

Καταλήγοντας επισήμανε ότι τόσο στο Κέντρο Υγείας όσο και στο Αστυνομικό Τμήμα ήταν όλοι πολύ φιλόξενοι «αλλά δυστυχώς αυτό το γεγονός και ο τρόπος διαχείρισης τους αμαύρωσαν τόσο πολύ τις διακοπές μας και την ψυχολογία μας».

