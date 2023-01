Φλώρινα

Φλώρινα: νεαροί βανδάλισαν τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι τρεις νεαροί, προκάλεσαν φθορές στον δημοτικό στολισμό αλλά και σε κατάστημα.

Τρεις νεαροί, θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα, καθώς ανήμερα των Χριστουγέννων, μεταξύ άλλων βανδάλισαν τον εορταστικό στολισμό στη Φλώρινα.

Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, περιπτώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και κλοπής που διαπράχθηκαν την 25-12-2022 στην πόλη της Φλώρινας και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος τριών νεαρών ηλικίας 21,21 και 22 ετών.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 25-12-2022 στη Φλώρινα, οι παραπάνω νεαροί προκάλεσαν από κοινού φθορές σε τέσσερα ξύλινα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια του Δήμου Φλώρινας και αφαίρεσαν ένα ηλεκτρικό εργαλείο χρηματικής αξίας -87- ευρώ και διάφορα μικροαντικείμενα. Ακόμη, έσπασαν και υαλοπίνακα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας 33χρονου ημεδαπού, χρηματικής αξίας 1500 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

