Λαμία: ανήλικοι έκλεψαν κάρτες και... έκαναν ψώνια

Οι ανήλικοι αφού απέσπασαν τις κάρτες, έκαναν τα ψώνια τους σε εμπορικό κέντρο.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Λαμία, με πρωταγωνιστές ανήλικους, οι οποίοι συνελήφθησαν για κλοπή.

Πιο συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (30/12) στο κέντρο της Λαμίας, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Λαμίας, εντόπισαν τους ανήλικους κλέφτες την ώρα που έβγαιναν από κεντρικό πολυκατάστημα, όπου είχαν κάνει τα ψώνια τους, ρούχα και παπούτσια.

Οι ανήλικοι, χρησιμοποιούσαν για τις αγορές τους κάρτες που βρήκαν μέσα σε τσάντα που έκλεψαν λίγες ώρες πριν από κατάστημα εστίασης.

Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, μαζί με τις μητέρες τους, οι οποίες συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκων.

Την προανάκριση έκανε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

