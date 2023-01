Έβρος

Αλεξανδρούπολη: νεκρός και τραυματίες από ανατροπή οχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όχημα που ανατράπηκε, μετέφερε παράνομα μετανάστες.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε όχημα που μετέφερε παράνομα μετανάστες και ανετράπη, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής επί του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, αστυνομικοί εντόπισαν εντός του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου θανάσιμα τραματισμένο ένα άτομο και έξω απ' αυτό άλλους δεκαπέντε μετανάστες, εκ των οποίων οι τρεις τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ο οδηγός αναζητείται από τις αρχές, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού Αλεξανδρούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Μεθώνη

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Βέροια: νεκρό βρέφος στο φράγμα του Αλιάκμονα