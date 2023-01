Ημαθία

Βέροια - νεκρό βρέφος: δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στη μητέρα

Υπό κράτηση παραμένει η μητέρα που άφησε το μωρό της στο φράγμα του Αλιάκμονα για να πεθάνει, μέχρι την απολογία της.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 29χρονης μητέρας του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Η 29χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Βέροιας, απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την προσεχή Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τι έδειξε η νεκροψία στο βρέφος

Ασφυκτικό θάνατο εντός ύδατος «έδειξε» η νεκροψία – νεκροτομή που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη σορό του άτυχου βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στον ποταμό Αλιάκμονα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τοπικών μέσων τα ευρήματα του ιατροδικαστή κατέδειξαν επίσης ότι το κορμάκι του άτυχου βρέφους έφερε δαγκωματιές όταν ήταν ήδη νεκρό, με συνέπεια την απώλεια μυϊκής μάζας.

Σημειώνεται ότι η 29χρονη που μένει στον Σταυρό Αλεξάνδρειας φαίνεται πως το προηγούμενο διάστημα είχε διαμάχη με τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων κατοίκων προσπαθούσε να πάρει την επιμέλεια του βρέφους.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η 29χρονη έφυγε με το κοριτσακι από χωριό της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου ζούσε με τους γονείς της, και επέστρεψε την επόμενη μέρα χωρίς το 11 μηνών βρέφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Τελικά το βρέφος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο φράγμα του Αλιάκμονα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας συνέλαβαν τη μητέρα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές.

Υπό άκρα μυστικότητα η κηδεία του βρέφους

Με άκρα μυστικότητα και σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας η κηδεία του 11 μηνών βρέφους που φέρεται να σκότωσε η 29χρονη μητέρα του.

Στη κηδεία του κοριτσιού που έγινε στα κοιμητήρια του χωριού Σταυρός Ημαθίας, μόλις 400 μέτρα από το σπίτι που ζούσε η οικογένεια, παρευρέθηκαν συνολικά τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών η γιαγιά, ο παππούς και ο θείος του βρέφους, ενώ ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος δεν διατηρούσε δεσμό με την 29χρονη και δεν είχε προλάβει να το αναγνωρίσει, δεν βρέθηκε στη κηδεία, σύμφωνα με το protothema.gr.

