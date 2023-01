Δράμα

Δράμα: Προφυλακίστηκε ο 36χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε το αγοράκι της συντρόφου του

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο κατηγορούμενος επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά και φίλο του αγοριού που φιλοξενούσε στο σπίτι τους.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 36χρονος που συνελήφθη στη Δράμα με την κατηγορία του κατ’ εξακολούθηση βιασμού του ανήλικου γιου της συντρόφου του και της απόπειρας βιασμού έτερου αγοριού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, είχε απασχολήσει την Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας καταγγελία σε βάρος του 36χρονου, για απόπειρα βιασμού του 15χρονου, φίλου του θύματος.

Η απόπειρα έγινε στην πόλη της Δράμας το βράδυ της Κυριακής των Χριστουγέννων, όταν ο ανήλικος πέρασε τη νύχτα στο σπίτι του συμμαθητή του. Όπως είπε το παιδί στους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της βραδιάς κι ενώ κοιμόταν, ο σύντροφος της μητέρας του φίλου του προσπάθησε να τον κακοποιήσει σεξουαλικά. Κατάφερε να του ξεφύγει ωστόσο, μίλησε στη μητέρα του και η υπόθεση πέρασε στα χέρια της Αστυνομίας.

Ο 15χρονος εξετάστηκε από ιατροδικαστή και στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και ο 15χρονος φίλος του, ο οποίος όταν έμαθε για το περιστατικό την ημέρα των Χριστουγέννων, εκμυστηρεύτηκε στον συνομήλικο φίλο του, πως κι ο ίδιος ζούσε τον ίδιο εφιάλτη για 3,5 χρόνια, από τον 36χρονο σύντροφο της μητέρας του.

