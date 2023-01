Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Το επίκεντρο καταγράφηκε κοντά στα βορειοανατολικά παράλια του νησιού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 37 χιλιόμετρα Βόρεια Βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου και το εστιακό βάθος στα 15,4 χιλιόμετρα.

