Εύβοια: αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ

Από το νοσοκομείο στα... χέρια των αρχών για τους εμπλεκόμενους στην αιμαηρή συμπλοκή.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από μπαρ στην Βόρεια Εύβοια, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 05.00 τα ξημερώματα, πέντε νεαροί άνδρες -ο ένας εξ αυτών ανήλικος - για άγνωστο λόγο βγαίνοντας έξω από νυχτερινό μπαρ, πιάστηκαν στα χέρια και ξυλοκοπήθηκαν άγρια μεταξύ τους.

Μάλιστα ο ένας κρατούσε στο χέρι, ένα σπασμένο ποτήρι, ενώ οι άλλοι τρείς είχαν σιδερογροθιές με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο Κέντρο Υγείας με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα πλευρά, όπου σώθηκαν από θαύμα.

Το πέμπτο άτομο διέφυγε από το σημείο, όπου έσπευσαν λίγο αργότερα Αστυνομικοί του ΑΤ Ιστιαίας συνέλαβαν τα τέσσερα άτομα οδηγώντας τα στο αυτόφωρο.

Και οι τέσσερις οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Χαλκίδας, με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και ο γονιός του ενός, για παραμέληση ανηλίκου. Μετά από απόφαση του εισαγγελέα οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: eviathema.gr

