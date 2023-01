Ιωάννινα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο στρατιωτικού συγκρούστηκε με μπετονιέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μπετονιέρα.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα στρατιωτικό σημειώθηκετο απόγευμα της Τρίτης επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης στο ύψος του Λυκόστομου ,όταν μπετονιέρα που κινείτο προς το Καλπάκι συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧΕ όχημα που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση τα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Π.Υ με τη 41χρονη οδηγό του αυτοκινήτου να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 41χρονη είναι στρατιωτικός.

Πηγή: epitus-tv-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

NBA – Μίτσελ: “Ασύλληπτη” εμφάνιση με 71 πόντους!

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί Ρώσοι στο Ντονέτσκ (εικόνες)