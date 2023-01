Αχαΐα

Πάτρα - φωτιά στα κάλαντα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το περιστατικό με τον 35χρονο Ρομά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την περίπτωση κακοποίησης ενός 35χρονου Ρομά σε επιχείρηση στην Πάτρα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την περίπτωση κακοποίησης ενός 35χρονου Ρομά σε επιχείρηση στην Πάτρα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ενώ είχε επισκεφθεί την επιχείρηση για να πει τα κάλαντα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Γιώργος Μπισμπίκης έδωσε εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για το περιστατικό με τον 35χρονο ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα.

Το κατώφλι της Ασφάλειας Πατρών πέρασε το πρωί της Τρίτης (3/1/2023) ο 35χρονος Ρομά. Όπως προέκυπτε, αρχικά, από το ρεπορτάζ τον ανάγκασαν να πει τα κάλαντα γονατιστός και του έβαλαν φωτιά. Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς πως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, ενώ σημείωσε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ. Μάλιστα, είπε πως μόνος του γονάτισε. Όμως, αν και ερωτήθηκε, δεν απάντησε στο ερώτημα ποιος του έβαλε φωτιά, θέλοντας ίσως να καλύψει τους δράστες.

Παράλληλα, ο 35χρονος δήλωσε πως πηγαίνει συχνά στην συγκεκριμένη επιχείρηση, ώστε να αναζητήσει παλιά υλικά.

Η Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης δίωξης θα αναζητήσει υλικό για την υπόθεση και θα το παραδώσει στον αρμόδιο εισαγγελέα.Σημειώνεται πως η κινητοποίηση της τοπικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήταν άμεση μετά το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Π», με τον κ. Θεοδωρικάκο να δίνει εντολή για διερεύνηση σε βάθος του σοκαριστικού περιστατικού κακοποίησης.

Στο συμβάν παρενέβη και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε σχόλιό του αναφέρει: «Τα ρατσιστικό περιστατικό σε βάρος 35χρονου ρομά, που έλαβε χώρα στην πόλη μας, δείχνει ότι ένα σύστημα που βρίσκεται σε σήψη και παρακμή, γεννά τους δράστες τέτοιου είδους εγκλημάτων. Η πολιτική που υπαγορεύει πως πρέπει να υπάρχουν ομάδες πληθυσμού στο περιθώριο, ώστε αφενός να στοχοποιούνται και αφετέρου να αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως, τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε είδους εκμετάλλευση.

Χρειάζεται ριζική ανατροπή του συστήματος και των σάπιων αξιών του. Το 2023 να κάνουμε την αρχή!».

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με βίντεο που αναπαράγεται σε ιστοσελίδες και δείχνει άνδρα να πυρπολείται σε περιοχή της Πάτρας.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι:

«Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα Αχαΐας το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το άτομο ταυτοποιήθηκε και προσήλθε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, η οποία χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υπεβλήθη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Συνεπώς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναπαράγεται στα μέσα ενημέρωσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

