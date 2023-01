Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - καταγγελία: 17χρονος ασέλγησε σε ανήλικη

Τι κατήγγειλε η μητέρα της ανήλικης για το περιστατικό.

Δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του Νόμου περί όπλων, σχηματίσθηκε σε βάρος 17χρονου που συνελήφθη το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου.

Η κατηγορία, σε βάρος του 17χρονου, για ασέλγεια ανηλίκου, προήλθε μετά από την καταγγελία μητέρας ανήλικης, σύμφωνα με την οποία, τον Οκτώβριο του 2022 και ενώ τον φιλοξενούσαν στην οικία τους, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Ο 17χρονος που εντοπίστηκε το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά την αντίσταση που προέβαλε. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

